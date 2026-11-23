Французькі винищувачі Rafale вперше виконали посадки з негайним зльотом на дорожній смузі Янневірта у східній Фінляндії. На цій самій ділянці автошляху №9 поблизу міста Куопіо кілька нідерландських F-35A здійснили посадку, повідомляє AeroTime.

Польоти відбулися в межах Protective Fence 26 — головних щорічних навчань Військово-повітряних сил Фінляндії. Міністерство оборони Нідерландів 20 листопада 2026 року заявило, що кілька F-35A того дня приземлилися на автошляху №9 неподалік Куопіо. За даними ВПС Фінляндії, Rafale, розгорнуті в Рованіємі, виконали на цій ділянці маневри touch-and-go.

Навчання на резервних майданчиках

Навчання Protective Fence 26 тривають з 19 до 27 листопада 2026 року. У них беруть участь понад 40 літаків і приблизно 4 100 осіб персоналу, зокрема близько 1 800 резервістів. ВПС Фінляндії розосередили 20 винищувачів F/A-18 Hornet між військовими базами, цивільними аеропортами та дорожніми смугами.

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Нідерландські F-35A діють із бази Ріссала, французькі Rafale — з Рованіємі, а шведські Gripen розміщені на авіабазі Каллакс у північній Швеції. Перші два фінські F-35A, які прибули до Рованіємі у вересні 2026 року, до навчань не залучені.

Розосередження авіації

Навчання зосереджені на концепції Agile Combat Employment, яка передбачає збереження можливості експлуатувати літаки, коли їхні звичні бази перебувають під загрозою або недоступні. Використання кількох майданчиків, зокрема автошляхів, має ускладнити порушення повітряних операцій ударами по стаціонарних аеродромах.

Ділянка Янневірта розташована на автошляху №9 неподалік авіабази Ріссала, де базується Карельське авіакрило ВПС Фінляндії. Дорога закрита для цивільного руху з 18 до 25 листопада. Нідерландські F-35A вже брали участь у фінських тренуваннях на автошляхах у травні 2025 року, коли діяли на відрізку автошляху №4 біля Тіккакоскі.

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