Французький фрегат збив балістичну ракету біля бельгійського тральщика — AeroTime

Французький фрегат у середині жовтня збив балістичну ракету поблизу бельгійського мінного тральщика Primula у протоці Баб-ель-Мандеб. Міністерство оборони Бельгії підтвердило інцидент бельгійському мовнику VRT NWS, пише AeroTime.

Ознак того, що бельгійський корабель був ціллю запуску, немає. Джерела De Morgen, яке першим повідомило про перехоплення, припускали, що запуск міг бути попередженням, однак його призначення залишається незрозумілим. За даними видання, Франція розпочала розслідування інциденту. Станом на 26 жовтня жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за запуск, а Бельгія та Франція публічно не назвали винних.

Який корабель міг перехопити ракету

Назву французького фрегата офіційно не розкрили. Генеральний штаб Збройних сил Франції повідомляв, що з 8 до 15 жовтня у Червоному морі, протоці Баб-ель-Мандеб та Аденській затоці в межах операції ЄС Aspides діяв багатоцільовий фрегат класу FREMM.

Серед кораблів, які перебували в регіоні, був протичовновий фрегат Languedoc. У ніч проти 2 жовтня він артилерійським вогнем збив безпілотник, який визнали загрозливим, під час супроводу контейнеровоза CMA CGM Champs Elysées через Баб-ель-Мандеб. Водночас участь саме Languedoc у перехопленні балістичної ракети не підтверджена.

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Захист мінного тральщика

Фрегати FREMM оснащують зенітними ракетами Aster. Ракета Aster 30, яку несуть фрегати ППО та деякі інші кораблі FREMM, має можливості протиракетної оборони. Який саме засіб застосували під час цього перехоплення, у повідомленнях не уточнювали.

У березні 2024 року французький фрегат ППО Alsace ракетами Aster 30 перехопив три балістичні ракети, запущені з контрольованої хуситами території Ємену, захищаючи торговельне судноплавство в південній частині Червоного моря.

Primula — бельгійський мінний тральщик класу Tripartite, що базується в Зебрюгге. Командувач ВМС Бельгії Тангі Ботман раніше наголошував, що корабель не має необхідних засобів захисту для самостійних дій у ворожому середовищі та потребує прикриття інших військових кораблів.

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