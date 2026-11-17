Французький стартап у сфері робототехніки Genesis AI залучив $500 млн у раунді фінансування Series A, за яким його оцінили в $3,5 млрд. Це один із найбільших інвестиційних раундів у європейському секторі робототехніки, повідомляє Channel NewsAsia.

Інвестори та плани компанії

Раунд спільно очолили Khosla Ventures, Premji Invest і Eclipse. Серед інвесторів також є колишній генеральний директор Google Ерік Шмідт, французький підприємець Ксав'є Ньєль, Nvidia та французький державний інвестор Bpifrance.

Генеральний директор Genesis AI Чжоу Сянь заявив, що залучені кошти спрямують на нарощування виробництва флагманського робота Eno, розширення збору даних і тренування штучного інтелекту. Компанія також планує поліпшувати здатність робота маніпулювати предметами руками.

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Робот Eno для промисловості

Eno — універсальний робот зі штучним інтелектом, призначений для промислових завдань. Його конструкція складається з трьох секцій, схожих на великі гральні карти, встановлених на колісній поворотній основі. Робот може складатися до компактного розміру, а під час роботи підійматися приблизно до людського зросту.

Genesis AI самостійно розробляє системи штучного інтелекту, апаратне забезпечення та системи навчання, а також проєктує актуатори, двигуни, редуктори й руки для роботів. Для обчислень компанія використовує чипи Nvidia.

Наразі Genesis AI тестує невелику кількість роботів у клієнтів. Стартап співпрацює з південнокорейською LG CNS, яка випробовує Eno у виробництві та логістиці. Компанія насамперед орієнтується на ринок США та розраховує розпочати ширше впровадження роботів серед клієнтів у 2027 році.

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