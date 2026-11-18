Французький футбольний клуб «Страсбур» оголосив про призначення Вітора Матоша новим головним тренером команди. Водночас «Суонсі Сіті», який нині очолює 38-річний португалець, офіційно про його відхід ще не повідомляв, пише BBC Sport.

Компенсація за тренера

Очікується, що «Страсбур» виплатить «Суонсі» компенсацію за Матоша в розмірі близько 5 млн фунтів стерлінгів. У липні тренер продовжив контракт із «Суонсі» до 2030 року, однак після пропозиції французького клубу, яка надійшла минулими вихідними, повідомив про бажання піти та попрощався з футболістами і працівниками команди у вівторок.

Матош очолив «Суонсі» в листопаді 2025 року, змінивши Алана Шихана. До цього він працював у португальському «Марітіму». На момент його призначення команда посідала 20-те місце в Чемпіоншипі, а зараз іде шостою, відстаючи від вершини таблиці на три очки. Минулого сезону «Суонсі» під керівництвом Матоша фінішував 11-м.

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Тимчасовий штаб Суонсі

Разом із Матошем «Суонсі», ймовірно, залишать члени його штабу Діогу Медейруш, Тозе Мендеш, Гонсалу Рікка та тренер воротарів Педру Перейра. У клубі, як очікується, залишаться Леон Бріттон і Крістіан О'Лірі.

До тимчасового тренерського штабу також має приєднатися колишній капітан «Суонсі» Ешлі Вільямс. Він, Бріттон та О'Лірі керуватимуть командою, поки клуб шукатиме постійного наступника Матоша. Перший матч тимчасового штабу запланований на суботу проти «Вест-Бромвіч Альбіон».

Ситуація у Страсбурі

«Страсбур», який минулого сезону посів восьме місце, нині перебуває на 13-й позиції в Лізі 1. Команда виграла три з десяти матчів чемпіонату під керівництвом Угу Олівейри, призначеного влітку після відходу Гарі О'Ніла до «Іпсвіч Тауна».

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