Французький «Страсбур» звернувся до валлійського «Свонсі» щодо можливого призначення 38-річного Вітора Матоша головним тренером замість Уго Олівейри. Матош дав зрозуміти, що хоче перейти до клубу Ліги 1, повідомляє The Guardian.

Контракт Матоша

Матош має контракт зі «Свонсі» до 2030 року, тому валлійський клуб мав би отримати значну компенсацію в разі переходу тренера. Португальський фахівець очолив команду в листопаді минулого року та привернув увагу своєю роботою.

Після 15 матчів «Свонсі» посідає шосте місце в Чемпіоншипі та перебуває в зоні плейоф за вихід до Прем'єр-ліги. Команда виграла лише один із п'яти останніх матчів. Попередній сезон клуб завершив на 11-й позиції, а влітку підтримав Матоша на трансферному ринку.

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Ситуація у Страсбурі

«Страсбур» розглядає Матоша як заміну Олівейрі, який у липні змінив Гарі О'Ніла. За Олівейри команда виграла три з 10 матчів Ліги 1 і перебуває на два очки вище зони вильоту.

Французький клуб належить BlueCo — материнській компанії «Челсі», яка придбала його у 2023 році. Матош перейшов до «Свонсі» з португальського «Марітіму», де провів 12 матчів на посаді головного тренера. Це був його перший досвід самостійної роботи з дорослою командою.

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