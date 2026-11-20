UFC відсторонив на три місяці 36-річну французьку бійчиню найлегшої ваги Манон Фіоро за порушення антидопінгової політики. Вона погодилася із санкцією після того, як її тест показав низький рівень остарину, повідомляє BBC Sport.

Позитивний результат у день бою

Позитивний результат тесту Фіоро отримала 12 вересня — у день її поєдинку з Алексою Грассо у відбірковому бою за титул. Француженка програла цей бій. Фіоро посідає четверту позицію в рейтингу дивізіону та має професійний рекорд у змішаних єдиноборствах: 13 перемог і три поразки.

За інформацією Combat Sports Anti-Doping, спортсменка заявила, що її дієтолог надав їй кілька харчових добавок, яких раніше не було в її звичному раціоні, протягом тижня перед боєм. Аналіз цих добавок виявив слідові кількості остарину.

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Строк відсторонення скоротили

Друга проба, відібрана 16 жовтня до того, як Фіоро повідомили про порушення, дала негативний результат. Остарин заборонений антидопінговим партнером UFC у будь-який час, а початково бійчині загрожувало шестимісячне відсторонення.

У UFC зазначили, що співпраця Фіоро під час розслідування стала підставою для скорочення санкції. Її відсторонення завершиться 19 січня 2027 року. Антидопінгову політику UFC забезпечує Combat Sports Anti-Doping, а відбір зразків проводить Drug Free Sport.

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