Freshways знизить закупівельну ціну молока на 7 пенсів — The Guardian

Британський переробник молока Freshways з 1 грудня знизить закупівельну ціну для фермерів на 7 пенсів за літр — до 29,4 пенса. Компанія, яка постачає фасоване молоко до невеликих магазинів, кафе, готелів і оптових компаній, пояснила рішення слабшою ситуацією на молочному ринку та низькою прибутковістю продажу питного молока, повідомляє The Guardian.

Керуючий директор Freshways Балі Ніджар заявив, що очікуваного поліпшення ситуації на молочному ринку не відбулося, водночас витрати компанії зросли. Нове зниження майже нівелює сукупне підвищення на 9 пенсів за літр, яке переробник запровадив протягом двох попередніх місяців після спекотного й посушливого літа.

Реакція фермерів

Голова молочної ради Національної спілки фермерів Ієн Гарві заявив, що впевненість у галузі перебуває «на найнижчому рівні». За його словами, багато виробників уже отримували за молоко менше, ніж коштує його виробництво. На їхні витрати вплинули нестабільні закупівельні ціни, літня посуха та подорожчання пального й добрив.

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Гарві, чия сімейна ферма в Північному Корнуоллі утримує 160 корів голштинської та айрширської порід, безпосередньо не постраждав від рішення Freshways: його молоко переробляють локально на сир чедер. Водночас він наголосив, що різке, а не поступове скорочення ціни протягом двох або трьох місяців ускладнює становище виробників.

Ціни інших переробників

Кооператив Arla Foods, один із трьох найбільших переробників молока у Великій Британії поряд із Müller і First Milk, також оголосив про зниження стандартної ціни в листопаді — на 0,45 пенса за літр, до 40,41 пенса. Водночас закупівельну ціну органічного молока Arla залишила без змін — 58,25 пенса за літр.

За оцінкою Arla, світова пропозиція молока стабілізувалася на високому рівні, тоді як ринок сироваткового протеїну дещо відійшов від рекордних показників. Аналітик молочного ринку Кріс Вокленд зазначив, що інші переробники, зокрема виробники чедеру та моцарели, утримували ціни без змін. Він також вказав, що фермерам складно змінити компанію, яка забирає їхнє молоко, оскільки лише небагато переробників набирають нових постачальників.

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