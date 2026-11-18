Федеральна резервна система США оприлюднила протокол жовтневого засідання, який свідчить: майже всі учасники за своїми базовими прогнозами щодо інфляції та ринку праці вважали імовірним подальше підвищення цільового діапазону ставки федеральних фондів. На їхню думку, це потрібно для своєчасного повернення інфляції до цільового рівня 2%, повідомляє CNBC.

Ставку залишили без змін

На жовтневому засіданні Комітет з відкритого ринку ФРС десятьма голосами проти двох зберіг цільовий діапазон ставки федеральних фондів на рівні 3,75–4%. Членкиня Ради керуючих Ліза Кук і президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак голосували за підвищення на 0,25 відсоткового пункту.

Учасники, які підтримали паузу, вказали на користь отримання додаткової інформації для визначення належної монетарної політики. Водночас частина посадовців підтримувала підвищення на 0,25 відсоткового пункту вже у жовтні, а кілька учасників припустили, що на наступному засіданні в грудні може знадобитися більше підвищення.

ШІ назвали інфляційним ризиком

Окремо посадовці обговорювали штучний інтелект. У протоколі зазначено, що пов’язаний із цією технологією попит може стати суттєвим джерелом інфляційного ризику. Співробітники ФРС також попередили, що позабалансові лізингові зобов’язання та циклічні схеми фінансування між компаніями, пов’язаними зі ШІ, можуть посилити збитки, якщо дохідність інвестицій у цю сферу не виправдає очікувань.

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Більшість учасників засідання зауважили, що борг компаній, пов’язаних зі ШІ, швидко зростав, причому значна частина цього зростання відбувалася через складні та непрозорі фінансові структури. Деякі посадовці також звернули увагу на дедалі більшу концентрацію таких ризиків у невеликої кількості компаній.

Інфляція перевищує цільовий рівень

Після жовтневого засідання індекс споживчих цін у США зріс на 0,4% за місяць, а базовий показник без урахування продуктів харчування та енергії — на 0,3%. Обидва результати виявилися на 0,1 відсоткового пункту вищими за очікування. Річні показники Бюро статистики праці не оприлюднило через наслідки призупинення роботи уряду США у жовтні 2025 року та проблеми зі збором даних.

Посадовці ФРС очікують, що інфляція помітно знизиться у 2027 році й надалі, коли вплив поточних шоків слабшатиме. Член Ради керуючих ФРС Крістофер Воллер заявив, що комітет має розглянути підвищення ставки на 0,5 відсоткового пункту в грудні. За даними CME Group FedWatch, ринки повністю враховують у цінах підвищення на 0,25 відсоткового пункту на засіданні 8–9 грудня.

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