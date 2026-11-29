Федеральна резервна система США розпочала період мовчання перед останнім цього року засіданням із монетарної політики. Упродовж двох тижнів посадовцям центробанку заборонено публічно коментувати питання політики. Як повідомляє The National, цей період триватиме з 28 листопада до 10 грудня.

За даними CME Group, трейдери переважно очікують, що за підсумками засідання 8–9 грудня ФРС підвищить цільовий діапазон базової ставки на 25 базисних пунктів. Ці очікування формуються на тлі ознак стійкої та ширшої інфляції у США.

Інфляція перевищує ціль ФРС

У жовтні індикатор інфляції, якому віддає перевагу ФРС, зріс на 3,8% у річному вимірі — істотно вище за цільовий рівень центробанку в 2%. Базова інфляція, що не враховує мінливі ціни на продукти харчування та енергоносії, становила 3,3%.

Член ради керуючих ФРС Крістофер Воллер 20 листопада заявив CNBC, що його «дуже, дуже турбує інфляція». За його словами, зростання цін поширюється на дедалі більше категорій товарів і послуг, а не концентрується в окремих сегментах.

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У листопадовому огляді Beige Book, який узагальнює повідомлення з 12 округів ФРС, зазначено, що ціни в країні загалом помірно зростали. Респонденти повідомляли про тривалий тиск на витрати в енергетиці, транспорті, охороні здоров’я, страхуванні та через тарифи. Також вони очікують подальшого збільшення витрат і цін у найближчі місяці.

Частина посадовців підтримує жорсткіші дії

Голова ФРС Кевін Ворш після жовтневого рішення залишити ставку без змін заявив, що центробанк відданий забезпеченню цінової стабільності, однак не окреслив подальші кроки. Водночас інші члени комітету, які мають право голосу, висловилися за підвищення ставки на грудневому засіданні.

Воллер повідомив, що був би відкритий навіть до підвищення на 50 базисних пунктів. Членкиня ради керуючих Ліза Кук, яка в жовтні голосувала проти збереження ставки, застерегла, що ФРС ризикує відстати від ситуації. Президентка Федерального резервного банку Клівленда Бет Геммак також закликала до більш рішучого підходу, щоб не допустити закріплення інфляційних очікувань.

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