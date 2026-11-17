Федеральна резервна система США у новому звіті про фінансову стабільність уперше окремо оцінила фінансування розвитку інфраструктури для штучного інтелекту. Як повідомляє Fortune, ФРС виявила понад $3 трлн зобов’язань, які не відображені в балансах великих технологічних компаній як борг.

Йдеться про понад $1 трлн підписаних, але ще не розпочатих договорів оренди, а також більш як $2 трлн контрактів із гарантованою оплатою та гарантій залишкової вартості. Оцінка охоплює Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Microsoft, Nvidia та Oracle. Член Ради керуючих ФРС Майкл Барр заявив, що потенційна максимальна номінальна вартість цих зобов’язань перевищує $3 трлн.

Зростання запозичень

За словами Барра, сукупний борг семи найбільших компаній у сфері ШІ, відображений у балансах, до кінця року, як очікується, перевищить $800 млрд. Водночас у ФРС наголосили, що позабалансові зобов’язання наведено без дисконтування, тому їх не можна прямо порівнювати з боргом.

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Випуск боргових зобов’язань, пов’язаних із передовими обчисленнями, до жовтня сягнув понад $680 млрд. Для порівняння, за весь 2023 рік цей показник становив $130 млрд. Частка таких запозичень у випуску корпоративного боргу нефінансових компаній інвестиційного рівня зросла з менш ніж 6% у 2023 році до приблизно 31% цього року.

Ризики для кредиторів

ФРС зазначила, що великі технологічні компанії з високою кредитоспроможністю підтримують проєкти зі слабшими кредитними профілями без негайного прямого впливу на власні баланси. Забудовники дата-центрів використовують договори оренди для фінансування будівництва, а ризикованіші частини такого боргу можуть опинятися у фондах високодохідних облігацій, страхових компаніях, компаніях розвитку бізнесу та інших структурах приватного кредитування.

Найбільші банківські холдинги США мають близько $1 трлн експозиції до великих технологічних компаній, забудовників дата-центрів, спеціальних структур, пов’язаних зі ШІ, структур приватного кредитування та комунальних підприємств. Барр попередив, що непрозорість таких зобов’язань може посилювати розпродажі активів у разі зміни настроїв інвесторів, оскільки складно визначити, де саме зосереджений ризик.

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