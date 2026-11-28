У Росії, державі-агресорі, Федеральна служба безпеки розширила перелік відомостей, які, за оцінкою відомства, можуть бути використані проти безпеки країни. До нього, зокрема, внесли дані про банківські рахунки та зарплати військовослужбовців, працівників оборонної промисловості й членів їхніх сімей, повідомляє Meduza.

Дані про ув’язнених і працівників колоній

Оновлений список також охоплює відомості про засуджених, обвинувачених і підозрюваних, які уклали контракти на військову службу, а також дані про їхню загальну кількість. До нього включили інформацію про співробітників Федеральної служби виконання покарань Росії, які готують та направляють ув’язнених на війну Росії проти України.

Перелік також стосується даних про працівників служби виконання покарань, які працюють із людьми, затриманими під час війни за дії, охарактеризовані як перешкоджання використанню російських збройних сил.

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Відомості про оборонну промисловість

До списку внесли дані про співпрацю підприємств оборонної промисловості з розробниками озброєнь, а також про використання іноземних компонентів такими підприємствами. Наказ підписав директор ФСБ Олександр Бортніков, а документ зареєструвало Міністерство юстиції Росії.

Закон про контроль за діяльністю осіб під іноземним впливом, ухвалений у липні 2022 року, передбачає, що цілеспрямований збір таких відомостей може стати підставою для визнання людини «іноземним агентом». Для цього влада також має встановити, що людина отримувала підтримку або перебувала під іноземним впливом.

Російське видання РБК зазначало, що передавання цих даних за обставин, які загрожують безпеці країни, може кваліфікуватися за кримінальною статтею про співпрацю з іноземною державою. Перший список несекретної інформації ФСБ затвердила у 2021 році; він містив 60 пунктів. У листопаді 2022 року його визнали недійсним, коли з’явився чинний перелік.

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