ФСБ заявила про затримання двох поляків у Калінінградській області — Polsat News

У Росії, державі-агресорі, ФСБ заявила про затримання двох громадян Польщі в Калінінградській області. Російська спецслужба звинуватила їх у роботі на польські розвідувальні служби. Ці твердження не мають незалежного підтвердження в матеріалі.

Твердження російської спецслужби

Як повідомляє Polsat News з посиланням на Reuters, ФСБ стверджує, що затримані збирали відомості про військові об’єкти, розташовані в Калінінградській області.

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У заяві ФСБ також повідомила, що нібито виявила та локалізувала агентурну мережу польських спецслужб, яка діяла в регіоні. Російська спецслужба не навела у повідомленні додаткових обставин затримання або даних про затриманих.

Заборона на в’їзд

Окремо ще семи громадянам Польщі заборонили в’їзд на територію Російської Федерації. Причини цього рішення та подробиці справи Polsat News не навела.

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