У Москві Федеральна служба безпеки Російської Федерації, держави-агресора, заявила про затримання жінки, яку підозрюють у причетності до підриву автомобіля Сергія Заворотного. За даними Meduza, Заворотного описують як російського розвідника та колишнього помічника Миколи Азарова, який був прем'єр-міністром України за президентства Віктора Януковича.

Версія ФСБ

У ФСБ повідомили, що затриману ідентифікували лише за роком народження — 2005-м. За версією служби, від липня 2026 року представник шахрайського кол-центру психологічно впливав на жінку, видаючи себе за працівника Центрального банку Росії. Після цього вона переказала значну суму грошей на так звані безпечні рахунки.

ФСБ також стверджує, що шахраї були пов'язані з українськими спецслужбами. За твердженням відомства, згодом жінку схилили до вчинення особливо тяжкого злочину.

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Справу розслідують як замах

Слідчий комітет Росії оприлюднив відео допиту затриманої. На ньому вона заявила, що перебувала під впливом українських кураторів, які контактували з нею, представляючись працівниками Центробанку та Міністерства внутрішніх справ Росії.

За версією російського слідства, жінка заклала вибуховий пристрій під днищем автомобіля Заворотного. Він зазнав тяжких поранень і залишається в лікарні. Російська влада відкрила кримінальну справу за статтею про замах на вбивство.

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