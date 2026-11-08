FT: Anthropic домовилася про генератори на 1,7 ГВт для дата-центрів — Channel NewsAsia

У США Anthropic уклала угоду приблизно на $3,4 млрд для забезпечення дата-центрів газовими генераторами, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Financial Times. Reuters не зміг незалежно перевірити цю інформацію.

Генератори потужністю 1,7 ГВт

За даними FT, наприкінці вересня ШІ-стартап придбав зобов’язання щодо постачання потужних генераторів загальною потужністю 1,7 ГВт у OnePWR Solutions — постачальника обладнання із Сан-Антоніо, штат Техас.

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Financial Times із посиланням на обізнану з питанням людину пише, що Anthropic не купувала OnePWR, а працівники постачальника не переходили до ШІ-стартапу. Водночас угода передбачала інженерні та будівельні можливості, необхідні для встановлення генераторів.

Попит на моделі Claude

Anthropic і OnePWR не відповіли на запити про коментар. Reuters зазначає, що високий попит на сімейство ШІ-моделей Claude спонукав компанію забезпечувати додаткові обчислювальні та енергетичні потужності. У вересні агентство також повідомляло, що Anthropic очікує витратити понад $500 млрд упродовж наступних десяти років на створення інфраструктури для штучного інтелекту.

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