Космічна компанія SpaceX і Tesla призначили п’ятьох директорів для супроводу роботи двох спеціальних комітетів, що ведуть переговори про можливе злиття. Про це повідомила Financial Times із посиланням на людей, обізнаних із ситуацією, передає Channel NewsAsia.

Представники компаній

За даними FT, SpaceX делегувала до процесу двох директорів — Рулофа Боту та Ренді Глейна. Tesla призначила трьох директорів: Робін Денголм, Кетлін Вілсон-Томпсон і Джек Гартунг.

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У повідомленні йдеться, що призначені директори мають спрямовувати роботу спеціальних комітетів під час переговорів.

Інформацію не підтверджено незалежно

Reuters зазначило, що не змогло незалежно підтвердити інформацію FT. Агентство звернулося по коментар до обох компаній, однак SpaceX і Tesla не відповіли на запити на момент публікації.

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