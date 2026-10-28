Фуд-блогерка Віглацціс готує збалансовані страви за R20 — Daily Maverick

У Кейптауні, ПАР, фуд-блогерка Олівія Віглацціс, відома в соцмережах як olivefoodie, створює відео про доступні збалансовані страви та роздає продуктові набори людям, які потребують допомоги. Як повідомляє Daily Maverick, її сторінка має понад 100 тисяч підписників у TikTok і 150 тисяч — у Facebook.

Серію про бюджетне харчування Віглацціс почала вести близько чотирьох років тому на власній кухні. Спочатку вона готувала порції приблизно за R40, а нещодавно поставила собі за мету знизити вартість до R20. У таких стравах вона зазвичай поєднує овочі, зокрема капусту, рис і джерело білка — яйця або м'ясо.

Рецепти для студентів

Віглацціс розповіла, що серед її аудиторії виявилося багато студентів, хоча вона очікувала передусім на матерів віком близько 40 років. За її словами, студентам часто потрібні прості рецепти, оскільки вони мають лише каструлю чи пательню, обмежений бюджет і мало часу на складне приготування їжі. Блогерка каже, що отримувала від студентів повідомлення з подякою за рецепти, які допомогли їм харчуватися краще за фінансових труднощів.

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Відео про бюджетні страви вона публікує приблизно тричі на тиждень. Її дружина Вероніка Безуйденгаут допомагає зі зйомкою та монтажем. За словами Віглацціс, створення одного ролика після основної роботи може тривати близько п'яти годин, оскільки обидві мають роботу на повний день.

Допомога громадам Кейптауна

На початку пандемії Covid-19 Віглацціс і Безуйденгаут почали готувати та роздавати продуктові набори у своїй громаді Річвуд у Кейптауні. Тепер Віглацціс щонайменше раз на місяць передає такі набори пенсіонерам, людям, які шукають роботу, та іншим нужденним переважно в Річвуді й Ботасізі.

Через свої відео Віглацціс також пояснює, як недорого готувати великі обсяги їжі для інших. Надалі вона сподівається розширити цю допомогу й відкрити власну благодійну кухню, а також хотіла б створити телевізійну програму про доступне харчування.

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