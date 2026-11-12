Фулбек Боден Барретт уперше виведе Нову Зеландію як капітан — BBC Sport

Фулбек Боден Барретт уперше в кар’єрі виведе збірну Нової Зеландії з регбі як капітан у матчі Nations Championship проти Вельсу в Кардіффі, Велика Британія. Гра відбудеться в суботу, 14 листопада, на стадіоні Principality Stadium. Для 35-річного Барретта це буде 149-й матч за національну команду.

Зміни у складі All Blacks

Головний тренер новозеландців Дейв Ренні зробив вісім змін у стартовому складі порівняно з командою, яка минулої суботи перемогла Шотландію з рахунком 43:21. Загалом у складі з 23 гравців відбулося десять змін, повідомляє BBC Sport.

Разом із Боденом Барреттом у старті зіграє його брат Скотт Барретт на позиції лока, а Річі Мо’унга вийде на позиції флай-хава. Перші матчі у стартовому складі збірної проведуть фланкер Антон Сегнер і вінгер Фехі Фінеанганофо.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

До стартового складу з лави запасних також перейшли проп Джордж Бовер, хукер Асафо Аумуа та скрам-хав Кортес Ратіма. Ренні зазначив, що обраний склад має загалом 783 матчі за національну команду.

Втрати перед грою з Вельсом

У Кардіффі не зіграють вінгер Вілл Джордан, який зазнав травми підколінного сухожилля, та центр Джорді Барретт з ушкодженням обличчя. Тренер заявив, що Боден Барретт має значний досвід і користується великою повагою в команді, а капітанство в тестовому матчі є для нього великою честю.

Нова Зеландія виграла 34 попередні тестові матчі проти Вельсу. Переможна серія триває з 1953 року.

Читай нас у