Фулгем зрівняв рахунок із Ньюкаслом завдяки голу Муніза на 83-й хвилині — The Guardian

«Фулгем» на стадіоні «Крейвен Коттедж» зіграв унічию 1:1 із «Ньюкаслом» у матчі Прем’єр-ліги. Господарі зрівняли рахунок на 83-й хвилині завдяки Родріго Мунізу, який вийшов на заміну, повідомляє The Guardian.

Голи наприкінці матчу

«Ньюкасл» відкрив рахунок на 80-й хвилині. Сесар Паласіос невдало віддав передачу на власній половині поля, після чого Джейкоб Мерфі перехопив м’яч, просунувся вперед, змістився до центру та потужно пробив з 25 ярдів повз Бернда Лено.

«Фулгем» швидко відігрався. Паласіос долучився до атаки після своєї помилки, зіграв з Алексом Івобі та доправив м’яч Мунізу. Удар бразильця після рикошету пройшов повз воротаря «Ньюкасла» Лукаша Горнічека.

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Перебіг зустрічі

У першому таймі команди створили небагато небезпечних моментів. Джош Кінг перевірив Горнічека ударом з-за меж штрафного майданчика, а Гарві Барнс двічі змусив Лено рятувати ворота. На 33-й хвилині «Ньюкасл» забив, але арбітр Роб Джонс скасував гол Дена Берна після того, як помітив боротьбу Йоана Вісси з Тімоті Кастанем у штрафному майданчику.

Після перерви гості діяли активніше: Барнс пробив повз ворота, а Вісса влучив у сітку із зовнішнього боку. Наприкінці матчу «Фулгем» намагався вирвати перемогу, проте останній небезпечний момент створив «Ньюкасл» — Лено відбив удар Льюїса Голла.

Муніз забив свій перший гол у нинішньому сезоні чемпіонату Англії та продовжив безпрограшну серію «Фулгема» до чотирьох матчів. За статистикою володіння м’ячем господарі мали перевагу — 57% проти 43% у «Ньюкасла».

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