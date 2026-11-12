Футбол і гандбол пов’язали зі зростанням маркерів утворення кісток до 46% — ScienceDaily

Дослідники Університету Земмельвейса встановили, що інтенсивні види фізичної активності з прискореннями, різкими змінами напрямку та поворотами можуть сильніше впливати на маркери утворення кісткової тканини, ніж ходьба або звичайні силові вправи. Як повідомляє ScienceDaily, такого висновку дійшли за результатами огляду 24 клінічних досліджень за участю 1238 здорових дорослих.

Оцінювали маркери в крові

Автори роботи, опублікованої в журналі Sports Medicine - Open, аналізували не зміни мінеральної щільності кісток, а біомаркери крові, пов’язані з утворенням нової кісткової тканини. За словами науковців, такі показники дають змогу побачити реакцію організму на тренування протягом кількох тижнів, тоді як зміни щільності кісток можуть виявлятися значно довше.

Дослідники враховували тип навантажень — тренування на витривалість, силові або комбіновані заняття, — а також їхню інтенсивність, частоту та тривалість. Найсильнішу реакцію маркерів пов’язали з активностями, під час яких учасники неодноразово прискорюються, змінюють напрямок руху, повертаються та виконують потужні рухи.

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Результати для футболу та гандболу

Рекреаційні футбол і гандбол пов’язали зі збільшенням до 45–46% показників крові, що стосуються утворення кісткової тканини. Водночас ходьба, степ-аеробіка та стандартні силові тренування в залі давали слабшу відповідь за вимірюваними маркерами.

Автори також зазначили, що низько- та помірноінтенсивні вправи на витривалість, зокрема ходьба або біг підтюпцем, не продемонстрували значущого довгострокового впливу на маркери кісткового метаболізму. Це не означає, що від таких занять слід відмовлятися: вони мають інші важливі переваги для здоров’я.

Науковці застерегли, що не варто різко починати високоінтенсивні тренування без належної підготовки. Людям із серцево-судинними, опорно-руховими чи метаболічними захворюваннями, а також пацієнтам з остеопорозом перед зміною режиму навантажень радять звернутися до лікаря або фахівця зі спортивної медицини.

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