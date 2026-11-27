Футболіст німецької «Баварії» Джамал Мусіала зазнав м’язової травми правого стегна. Клуб повідомив, що 23-річний гравець вибув на невизначений термін. Як пише Der Spiegel, він, імовірно, не зіграє щонайменше до завершення року.

Травма після повернення

Раніше Bild і агентство SID повідомляли, що м’язова травма Мусіали знову дала про себе знати в матчі Ліги чемпіонів проти французького «Лілля». Поєдинок завершився поразкою «Баварії» з рахунком 1:2, а футболіст вийшов на заміну на 75-й хвилині.

Матч у Франції був другим для Мусіали після повернення на поле. До цього він кілька тижнів відновлювався від розриву м’язових волокон лівого стегна, якого зазнав під час перебування у національній збірній. Після паузи футболіст зіграв у матчі чемпіонату Німеччини проти «Кельна», що завершився з рахунком 1:1.

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Заяви керівників клубу

Повернення Мусіали супроводжувалося увагою не лише через травми. Влітку стало публічно відомо про його неврологічний розлад після епізодів абсансів у двох товариських матчах.

Члени наглядової ради «Баварії» Улі Генесс і Карл-Гайнц Румменігге раніше непрямо закликали футболіста відмовитися від частини зарплати, якщо через хворобу він не зможе підтримувати свій рівень гри. Ці заяви викликали негативну реакцію поза межами клубу та всередині нього, а Йозуа Кімміх розкритикував дії посадовців.

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