Футболіст Левандовський номінований на гол року в лізі США — Interia Sport

У США гол польського футболіста Роберта Левандовського за «Чикаго Файр» номінували на звання найкращого в сезоні Major League Soccer. До переліку претендентів також увійшли гравці «Інтер Маямі» Ліонель Мессі та Луїс Суарес.

Гол у матчі проти Інтер Маямі

Як повідомляє Interia Sport, номінацію Левандовський отримав за м’яч, забитий у вересневій грі з «Інтер Маямі». Тоді польський нападник ударом з льоту завершив передачу з лівого флангу від Ендрю Гутмана та зрівняв рахунок — 1:1.

Загалом до списку кандидатів увійшли 18 футболістів. Серед них є й воротар «Торонто» Лука Гавран: його номінували за гол головою в матчі з «Філадельфія Юніон», який завершився з рахунком 3:3.

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Голосування на сайті MLS

На офіційному сайті MLS уже стартувало голосування, за підсумками якого користувачі визначать автора голу сезону. Попереднього сезону цю відзнаку здобув гравець «Лос-Анджелес» Сон Хин Мін.

Левандовський перейшов до «Чикаго Файр» у липні. За даними видання, у 23 матчах він забив 10 голів і віддав чотири результативні передачі. Наразі нападник перебуває у розташуванні збірної Польщі після завершення регулярного сезону MLS.

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