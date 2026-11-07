Футболіст Роберт Левандовський забив два пенальті за 22 хвилини — Interia Sport

Футболіст Роберт Левандовський оформив дубль у перші 22 хвилини матчу 34-го туру MLS, у якому Chicago Fire приймав Columbus Crew. Обидва голи капітан збірної Польщі забив із пенальті.

Перший гол на сьомій хвилині

Як повідомляє Interia Sport, на сьомій хвилині Бангура зіграв рукою у власному штрафному майданчику, після чого арбітр призначив пенальті на користь господарів. Левандовський сам узяв м’яч і реалізував одинадцятиметровий удар: він зробив паузу перед ударом, дочекався руху воротаря та відправив м’яч у сітку.

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Другий пенальті

Через 14 хвилин арбітр вдруге призначив пенальті для Chicago Fire. Левандовський знову виконав удар і забив, цього разу без зупинки перед ударом. Воротар Columbus Crew вгадав напрямок, однак м’яч після сильного удару опинився у сітці.

Columbus Crew швидко відповідав на голи господарів. Уже на 23-й хвилині на табло був рахунок 2:2.

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