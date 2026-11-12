Футболіст Робертсон може повторити рекорд Далгліша за Шотландію — BBC Sport

Капітан збірної Шотландії Енді Робертсон 13 листопада на стадіоні «Гемпден Парк» у Глазго, Шотландія, може провести 102-й матч за національну команду та зрівнятися за цим показником із Кенні Далглішем. Суперником шотландців буде Північна Македонія, повідомляє BBC Sport.

Рекорд Далгліша

Якщо лівий захисник «Тоттенгема» зіграє, він повторить рекорд Далгліша, який тримається 40 років. За сприятливих обставин уже в понеділок у швейцарському Санкт-Галлені Робертсон може перевершити цей показник і стати одноосібним рекордсменом за кількістю матчів за чоловічу збірну Шотландії.

Робертсон дебютував за збірну 5 березня 2014 року у Варшаві, коли вийшов на заміну в 19-річному віці. За його словами, тодішній головний тренер Шотландії Гордон Стракан закликав його грати так само сміливо, як у «Данді Юнайтед», і не обирати обережний стиль.

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Повага до кумира

Футболіст наголосив, що сприймає можливе зрівняння з Далглішем передусім як нагоду віддати належне своєму кумиру. Робертсон назвав Далгліша найкращим гравцем в історії Шотландії та припустив, що той є одним із найкращих футболістів Великої Британії.

Робертсон також розповів про особисті зв’язки з родиною Далглішів, які виникли після його переходу до «Ліверпуля» 2017 року. За його словами, родина Далглішів підтримувала його та дружину Рейчел, яка тоді чекала на їхню першу дитину.

Перед грою з Північною Македонією капітан шотландців згадав попередній матч проти Словенії, у якому, за його оцінкою, команда поступалася супернику в усіх компонентах. Він заявив, що збірна прагне виправитися та здобути важливий результат у найближчій грі.

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