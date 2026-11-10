Футболіста Палаціоса допитали у справі про наркотики в Чилі — The Rio Times

Чилійський півзахисник аргентинського клубу «Бока Хуніорс» Карлос Паласіос 9 листопада 2026 року дав свідчення поліції в Сантьяго у справі про наркоторгівлю. Як повідомляє The Rio Times, футболіста викликали до Антинаркотичної бригади Поліції розслідувань Чилі (PDI) у статусі imputado — особи, щодо якої ведеться розслідування.

Адвокат Паласіоса Феліпе Морага заявив, що його клієнтові не висунули формальних обвинувачень і щодо нього не запроваджували судових обмежень. За словами захисника, прокурор запропонував футболістові або дати свідчення, щоб з’ясувати обставини справи та повернути пікап, або скористатися правом не свідчити.

Операція Capitanes

Розслідування веде прокуратура південного Сантьяго. Воно пов’язане з операцією Capitanes, яку на початку серпня 2026 року провели Антинаркотична бригада PDI та прокуратура. За даними поліції, у межах трьох пов’язаних операцій правоохоронці вилучили приблизно 1 480 кілограмів кокаїнової пасти, кокаїну та канабісу. За версією слідства, наркотики перевозили з півночі Чилі до Сантьяго.

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Поліція повідомила про затримання чотирьох осіб — двох чилійців і двох болівійців, яких вона пов’язує з трьома злочинними організаціями. У двох будинках у районі Ла-Флорида на півдні Сантьяго, за даними поліції, виявили близько 70 кілограмів наркотиків, два пістолети та боєприпаси.

Затримання тестя футболіста

Тестя Паласіоса затримали під час рейду, а згодом йому висунули обвинувачення у наркоторгівлі та порушенні закону про контроль над зброєю. Суд постановив залишити його під вартою до суду. Слідчі стверджують, що затриманий використовував для перевезення наркотиків автомобіль, зареєстрований на Паласіоса. У серпні футболіст заперечував будь-який зв’язок із цією справою.

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