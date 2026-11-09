Футболісти Госенс і Каріус травмувалися у матчі Шальке — Der Spiegel

У Зінсгаймі, Німеччина, футболісти «Шальке 04» Робін Госенс і Лоріс Каріус зазнали травм у матчі Бундесліги проти «Гоффенгайма», який завершився поразкою гостей із рахунком 1:2. Як повідомляє Der Spiegel, клуб побоюється тривалої відсутності Госенса через травму коліна.

Зіткнення на початку другого тайму

На 51-й хвилині захисник Госенс зіткнувся зі своїм воротарем Каріусом під час рятувальних дій біля воріт. Госенс випадково влучив шипами бутс у ніс голкіпера, а сам травмував коліно. Захисник залишив поле за підтримки двох партнерів по команді.

Каріус після епізоду виглядав приголомшеним і дістав розсічення обличчя. Головний тренер «Шальке» Мірон Мусліч заявив, що ситуація з Госенсом виглядає серйозно і в команді побоюються важкої травми коліна. Обох гравців мають обстежити в Гельзенкірхені.

Госенс лише нещодавно повернувся до команди. Два тижні тому в матчі проти «Кельна» він зіткнувся головами з партнером Суф’яном Ель-Фауї. У поєдинку в Зінсгаймі Ель-Фауї грав у масці, а Госенс — із чорною пов’язкою.

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Поразка та серія без перемог

«Гоффенгайм» відкрив рахунок на 10-й хвилині після помилки Каріуса: воротар віддав м’яч Фісніку Асллані, який відправив його у ворота. На 26-й хвилині Тім Лемперле подвоїв перевагу господарів.

Після перерви «Шальке» створив кілька моментів: Аділь Аушіш поцілив у поперечину, а Жуніор Діна Ебімбе не реалізував нагоду. Жуніор Адаму на 81-й хвилині скоротив відставання, забивши після 500 безгольових хвилин «Шальке», однак зрівняти рахунок гості не змогли.

Для «Шальке» це шостий матч без перемог поспіль. Команда пішла на міжнародну паузу на передостанньому місці в таблиці, тоді як «Гоффенгайм» піднявся на дев’яту позицію.

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