В Англії футболісту Рахіму Стерлінгу призначили 12 місяців ув’язнення за небезпечне водіння. Виконання покарання відстрочили на 18 місяців. Також спортсмена на два роки позбавили права керувати автомобілем і зобов’язали виконати 100 годин неоплачуваних робіт, повідомляє BBC Sport.

Аварія на автомагістралі

На попередньому слуханні у вересні Стерлінг визнав небезпечне водіння перед аварією на автомагістралі 28 травня. Суд почув, що внаслідок ДТП автомобіль Lamborghini зазнав значних пошкоджень, зокрема були пошкоджені всі чотири колеса, через що він не міг продовжувати рух.

Футболіст також визнав зберігання закису азоту з метою неправомірного вдихання та ненадання зразка для аналізу. Його заарештували через 11 днів після матчу за нідерландський «Феєнорд» 17 травня, куди він перейшов на короткостроковій основі.

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Кар’єра в англійському футболі

31-річний Стерлінг грав за «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Челсі» та «Арсенал». У складі «Манчестер Сіті» він забив 131 гол у 339 матчах у всіх турнірах, виграв чотири титули чемпіона Англії, п’ять Кубків англійської ліги, Кубок Англії та Суперкубок Англії.

За збірну Англії Стерлінг дебютував у листопаді 2012 року у віці 17 років. Загалом він провів за національну команду 82 матчі та забив 20 голів, зіграв на трьох чемпіонатах світу і двох чемпіонатах Європи. На Євро-2020 він був серед провідних гравців англійської збірної, яка дійшла до фіналу та поступилася Італії.

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