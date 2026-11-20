Футбольна асоціація Англії оштрафувала «Челсі» на 150 тисяч фунтів стерлінгів за образливі та дискримінаційні кричалки вболівальників під час переможного матчу Кубка Англії проти «Чарльтон Атлетик» у січні. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Рішення асоціації

Інцидент стався приблизно на 56-й хвилині поєдинку третього раунду Кубка Англії. Клуб із Прем’єр-ліги визнав висунуте проти нього звинувачення.

Незалежна регуляторна комісія також винесла «Челсі» попередження та встановила для клубу план дій. Сума штрафу становить близько 196,6 тисячі доларів США.

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Заява Челсі

«Челсі» підтвердив покарання та засудив кричалки, що пролунали на матчі. У клубі заявили, що сектантські образи, тобто скандування, які створюють розкол і спрямовані проти певної релігійної або політичної групи, а також будь-яка дискримінаційна лексика не мають місця у футболі.

Клуб також повідомив, що намагатиметься встановити осіб, відповідальних за таку поведінку, та вживатиме необхідних заходів.

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