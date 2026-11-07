Футбольна асоціація Аргентини планує оскаржити санкції ФІФА у CAS — BBC Sport

Футбольна асоціація Аргентини планує звернутися до Спортивного арбітражного суду (CAS), після того як ФІФА відхилила її апеляції щодо санкцій проти асоціації та півзахисника Леандро Паредеса. Як повідомляє BBC Sport, асоціація спершу запросить у ФІФА обґрунтування рішень, а потім звертатиметься до CAS.

Дискваліфікації гравців

Паредеса дискваліфікували на 10 матчів за роль у сутичках на полі після поразки Аргентини від Іспанії з рахунком 0:1 у фіналі чемпіонату світу 2026 року. Футболіста також оштрафували на 90 тисяч доларів, або 66 тисяч фунтів стерлінгів.

Захисник Науель Моліна спочатку отримав дискваліфікацію на сім матчів і штраф у 90 тисяч доларів. За даними Аргентинської футбольної асоціації, ФІФА скоротила його відсторонення до чотирьох матчів, тоді як санкції щодо Паредеса залишилися чинними.

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Після фіналу в липні Паредес, Моліна, Тьяго Альмада та асистент тренера Роберто Аяла, ймовірно, були причетні до сутички на полі, коли гравці Іспанії святкували перемогу. За описом BBC Sport, Паредес, схоже, штовхнув іспанця Еріка Гарсію за горло, а запасний гравець Гаві намагався втрутитися, проте Альмада повалив його на газон. Згодом ФІФА призначила прокурора з дисциплінарних питань та етики для оцінки інциденту.

Штраф для асоціації

Аргентинську футбольну асоціацію оштрафували на 321 тисячу доларів, або 235 тисяч фунтів. Санкції стосуються використання спортивного заходу для демонстрацій неспортивного характеру, неналежної поведінки команди, а також дискримінаційних вигуків і жестів уболівальників.

Після перемоги над Англією з рахунком 2:1 у півфіналі кілька аргентинських футболістів показали банер із заявою про аргентинський суверенітет над Фолклендськими островами — заморською територією Великої Британії.

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