Футбольна асоціація розглядала можливість оскаржити право президента ФІФА Джанні Інфантіно балотуватися на четвертий термін, однак вважає, що така спроба навряд чи дасть бажаний результат. Про це повідомляє BBC Sport.

Вибори президента ФІФА мають відбутися в березні. Інфантіно очолює організацію з 2016 року та керував запровадженням обмеження у три президентські терміни.

Позиція Футбольної асоціації

Голова Футбольної асоціації Деббі Г’юїтт у листі правозахисній групі Fair Square заявила, що організація вивчила можливість оскарження права Інфантіно балотуватися на новий термін. За її словами, процедура у ФІФА завершилася рішенням не враховувати його неповний перший період на посаді під час застосування обмеження щодо кількості термінів.

Після детального розгляду процедури асоціація не вважає, що оскарження буде успішним. Водночас Г’юїтт підтвердила, що організація виступає проти переобрання Інфантіно та підтримуватиме президента Французької футбольної федерації Філіппа Діалло на майбутніх виборах.

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Рішення щодо першого періоду

У 2022 році рада ФІФА погодилася з позицією комітету з питань управління, аудиту та дотримання вимог, що період роботи Інфантіно між 2016 і 2019 роками не слід вважати окремим президентським терміном. Він очолив ФІФА після Зеппа Блаттера та завершував перерваний останній термін свого попередника.

Fair Square раніше закликала Футбольну асоціацію звернутися до комітету ФІФА з питань управління, щоб не допустити Інфантіно до виборів. Група вважає, що рішення не зараховувати його перший період на посаді суперечить духу та меті статуту ФІФА.

Колишній голова комітету ФІФА з питань управління Мігель Мадуру заявляв, що національна асоціація або конфедерація може оскаржити право Інфантіно на участь у виборах у Спортивному арбітражному суді. УЄФА також підтримала кандидатуру Діалло. ФІФА звернулися по коментар, а Футбольна асоціація від коментарів відмовилася.

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