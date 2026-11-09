G7 у Парижі обговорить війну Росії проти України — The Hindu

Глави зовнішньополітичних відомств країн G7 9 листопада розпочинають у Парижі, Франція, дводенні переговори, присвячені, зокрема, припиненню війни Росії проти України та ситуації навколо Ірану. До «Групи семи» входять Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати.

Як повідомляє The Hindu, європейські держави мають намір закликати США домагатися справедливого врегулювання війни, яку Російська Федерація — держава-агресор — розв’язала проти України. Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Переговори щодо України в Абу-Дабі

Зустріч у Парижі відбувається напередодні переговорів за посередництва США між Москвою та Києвом, запланованих в Абу-Дабі на 10–11 листопада. Європейські країни побоюються, що Україну можуть змусити погодитися на невигідні умови.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив радіостанції RTL, що європейці будуть представлені на зустрічі в Абу-Дабі, а Франція братиме в ній участь. Держсекретар США Марко Рубіо, як очікується, буде присутній на обох днях паризької зустрічі.

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Захід спочатку планували провести в Марселі, однак його перенесли до Парижа в останній момент. Причиною зміни місця проведення назвали лише організаційні обставини.

Іран і захист Чорнобильської АЕС

Ще однією темою стане Іран. Президент США Дональд Трамп не виключав нових ударів по країні, зокрема по так званій горі Пікекс — підозрюваному ядерному об’єкту. Тегеран заперечує, що там розміщений ядерний об’єкт. Європейські держави, зі свого боку, прагнуть дипломатичного врегулювання та відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

Також 9 листопада Міністерство фінансів Франції проведе донорську конференцію для збору коштів на ремонт захисного купола над реактором Чорнобильської АЕС, який вибухнув у 1986 році. Купол був пошкоджений унаслідок російського удару торік. За даними французького відомства, необхідно близько 500 млн євро, водночас зібрано лише трохи більш як половину цієї суми.

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