G7 у Парижі оцінить вплив проміжних виборів у США — The Japan Times

У Парижі, Франція, 9 листопада 2026 року відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн G7. Вона стане першою можливістю для союзників Вашингтона після проміжних виборів у США оцінити, чи змінить невдача президента Дональда Трампа підхід його адміністрації до України, Близького Сходу та відносин із найближчими партнерами.

Звуження простору для маневру

За даними The Japan Times, четверо дипломатів G7 вважають, що успіх демократів на виборах може звузити простір для маневру Білого дому. Водночас вони застерегли від очікувань повернення США до традиційного багатостороннього підходу, адже зовнішня політика, за їхньою оцінкою, залишається під контролем Трампа.

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Зустріч перенесли з Марселя

Захід у стислі строки перенесли з Марселя до Парижа з міркувань безпеки після кількох тижнів протестів у Франції.

У зустрічі має взяти участь державний секретар США Марко Рубіо. Це буде його перша поява перед союзниками після проміжних виборів. Рубіо також розглядають як можливого претендента на участь у президентських виборах у США 2028 року.

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