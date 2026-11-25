Ерлінг Гааланд заявив, що нинішня форма «Манчестер Сіті» є недостатньою після домашньої нічиєї 2:2 з «Наполі» в Лізі чемпіонів. Як повідомляє Sky Sports News, пізній гол Раяна Шеркі врятував для «Сіті» нічию.

Оцінка Гааланда

В інтерв’ю TNT Sports нападник сказав, що команда намагалася тиснути на суперника, однак не змогла цього зробити. За його словами, «Сіті» надто легко дозволяв «Наполі» діяти в атаці та не контролював гру і власні атаки так, як хотів би.

Гааланд зазначив, що перемоги полегшують гру та дають футболістам розуміння подальших дій, тоді як серія без перемог змушує ставити під сумнів усе. Він додав, що команда має достатньо індивідуальної якості, але її потрібно показувати кожному гравцеві на полі.

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Оборона та наступний матч

Після нічиєї «Манчестер Сіті» посідає шосте місце в таблиці Ліги чемпіонів. Команда не зберігала ворота сухими впродовж 10 матчів поспіль, а в десяти останніх іграх усіх турнірів пропустила 20 м’ячів.

Головний тренер Енцо Мареска визнав, що команда пропускає надто багато та повинна виправити цей аспект. За останні 10 матчів він використав вісім різних поєднань четвірки захисників. Наступним суперником «Манчестер Сіті» стане чинний чемпіон Прем’єр-ліги «Арсенал». Гааланд назвав цю зустріч найскладнішим матчем сезону та наголосив, що команді потрібен найвищий рівень гри.

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