Габон скасував восьмимісячну заборону на соцмережі — BBC News

У Габоні скасували заборону на доступ до соціальних мереж, яка діяла вісім місяців. Про це в телевізійній заяві в суботу оголосив Вищий орган комунікацій країни (HAC), повідомляє BBC News.

Заборона діяла з лютого

Обмеження запровадили 17 лютого. Тоді HAC заявляв, що контент в інтернеті розпалює конфлікти та поглиблює розбіжності в країні. Рішення викликало широку критику.

Для Габону, центральноафриканської країни з населенням близько 2,5 мільйона людей, блокування стало несподіванкою. Facebook, TikTok, YouTube та Instagram особливо популярні серед молоді, яка використовує ці платформи для бізнесу та дозвілля. Після запровадження обмежень багато користувачів звернулися до VPN, щоб зберегти доступ до соцмереж.

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Протести та критика опозиції

Заборону ввели на тлі соціальної напруги менш ніж через рік після обрання президента Бріса Олігі Нгеми. Учителі та державні службовці проводили страйки, заявляючи про низьку оплату праці й погані умови роботи.

Опозиція назвала призупинення доступу до платформ зловживанням владою. Нгема переміг на виборах минулого року, набравши понад 90% голосів, через два роки після перевороту, який завершив понад п’ять десятиліть правління родини Бонго. Тоді він обіцяв реформи в країні, де попередні уряди застосовували цифрові відключення для контролю інформації.

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