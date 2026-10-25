Гаді Айзенкот звернувся до марокканського коріння у кампанії — Deutsche Welle

Гаді Айзенкот напередодні виборів в Ізраїлі зробив акцент на своєму марокканському походженні у передвиборчій кампанії в Сдероті — місті, яке вважають одним із бастіонів правої партії «Лікуд» прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Як повідомляє Deutsche Welle, серед агітаційних плакатів на околицях міста особливо помітні матеріали ліберальної партії Айзенкота «Яшар».

На плакатах використано гасло «Rosh Memshala Dialna». Воно поєднує слово «прем’єр-міністр» івритом та слово Dialna марокканською арабською, яке означає «свій» або «наш власний». Сдерот розташований у пустелі Негев, приблизно за 75 кілометрів на південь від Тель-Авіва та за кілометр від кордону із Сектором Гази. У місті живе значна громада євреїв марокканського походження, а сам Сдерот став одним із символів мароккансько-єврейської культури в Ізраїлі.

Ставка на ідентичність

У 2022 році «Лікуд» отримав у Сдероті понад 40% голосів, тоді як по країні за партію проголосували 23% виборців. Кампанія Айзенкота також звинуватила «Лікуд» у відсуненні політиків-мізрахі — євреїв, які переважно походять із країн Близького Сходу та Північної Африки. За оцінками, мізрахі становлять близько половини єврейського населення Ізраїлю, або приблизно 4 мільйони людей.

Правий журналіст Інон Магаль у телеетері заявив, що Айзенкотом нібито керують елітарні ашкеназі, та назвав його мавпою. Нетаньягу, який має європейське походження, засудив цей вислів.

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Журналіст і колишній депутат парламенту Даніель Бен-Сімон, який народився в Марокко, сказав, що використання слова Dialna є важливим символічним кроком. За його словами, ізраїльське суспільство тривалий час намагалося стерти арабську ідентичність євреїв із Північної Африки. Бен-Сімон вважає, що така риторика дає змогу публічно поєднувати ізраїльську та марокканську ідентичності.

Історія Сдерота

Після заснування Ізраїлю чимало євреїв з арабомовних країн спрямовували до маабарот — тимчасових транзитних таборів, часто віддалених і з недостатньою інфраструктурою. Згодом частина таких поселень стала містами розвитку, які, за даними видання, отримували менше фінансування, ніж центральні регіони країни. Сдерот є одним із найвідоміших таких міст.

За останні два десятиліття місто часто зазнавало ракетних атак із боку ХАМАС через близькість до Гази. Під час нападів під проводом ХАМАС 7 жовтня 2023 року в Сдероті загинули понад 50 людей. За наступні три роки населення міста зросло приблизно на 5 тисяч — до 40 тисяч жителів. Водночас у місті посилюється вплив національно-релігійної громади, яка схильна підтримувати партію «Релігійний сіонізм» Бецалеля Смотрича, що входить до коаліції Нетаньягу.

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