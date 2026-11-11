Гакабі закликав США, Ізраїль і Тайвань посилити кіберспівпрацю — Jerusalem Post

Посол США в Ізраїлі Майк Гакабі під час Cyber Week & AI Week у Тель-Авівському університеті закликав Сполучені Штати, Ізраїль і Тайвань посилити співпрацю для захисту критичної інфраструктури від кіберзагроз. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Порівняння Ізраїлю і Тайваню

У дискусії також взяла участь представниця Тайбейського економічного і культурного офісу в Тель-Авіві Я-Пін, або Еббі, Лі. Гакабі заявив, що Тайвань багато в чому нагадує йому Ізраїль.

За словами посла, обидві країни є демократіями, гарантують свободу слова і пересування, а жінки мають рівні можливості в уряді та приватному секторі. Він також сказав, що Ізраїль і Тайвань належать до лідерів у створенні технологій, якими користується світ, і пов’язав технологічні прориви з демократичними свободами та рівними можливостями.

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Захист критичної інфраструктури

Гакабі наголосив, що партнерство країн із різних частин світу важливе для захисту критичної інфраструктури, систем і життєво необхідних послуг. Він застеріг, що зловживання кіберможливостями може призвести до травмування або загибелі великої кількості людей.

Я-Пін Лі зі свого боку заявила про важливість співпраці Тайваню, Ізраїлю та США в епоху штучного інтелекту. За її словами, у цифровому просторі немає географічних кордонів, натомість є сусіди, об’єднані цінностями. Вона також порівняла технології з вогнем, який може бути корисним, але здатен завдавати шкоди.

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