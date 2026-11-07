Галатасарай оголосив про операцію на коліні форварда Осімгена — Premium Times Nigeria

У Туреччині футбольний «Галатасарай» повідомив, що нігерійський форвард Віктор Осімген має пройти артроскопічну операцію на лівому коліні. Втручання запланували на суботу в лікарні Maslak Acıbadem, повідомляє Premium Times Nigeria.

Травма в матчі Ліги чемпіонів

За інформацією клубу, Осімген зазнав ушкодження лівого коліна в матчі Ліги чемпіонів УЄФА проти німецького «Штутгарта». МРТ виявило в коліні вільне тіло, після чого клуб запланував операцію. Процедуру має виконати клубний лікар Єнер Інче.

«Галатасарай» також виключив 27-річного нападника зі складу на найближчий внутрішній матч проти «Амед Спортіф Фаалієтлер».

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Під питанням матчі збірної Нігерії

Через операцію участь Осімгена у найближчих матчах відбору Кубка африканських націй 2027 року опинилася під питанням. Збірна Нігерії має прийняти Танзанію в Уйо 13 листопада, а 17 листопада провести виїзний матч-відповідь.

У вересні нападник уже пропустив два стартові відбіркові матчі Нігерії проти Мадагаскару та Гвінеї-Бісау через травму правого привідного м’яза, якої зазнав у грі «Галатасарая» проти «Істанбул Башакшехіра». Термін відновлення після нової операції клуб поки не назвав.

Нігерія виступає у групі L разом із Танзанією, Мадагаскаром і Гвінеєю-Бісау. Танзанія, яка прийматиме фінальний турнір разом із Кенією та Угандою, вже має гарантоване місце на Кубку африканських націй 2027 року.

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