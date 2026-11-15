Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що збройні сили країни визначатимуть географію бойових дій у разі нового удару Сполучених Штатів. Про це NDTV World повідомляє з посиланням на напівофіційне іранське агентство Mehr.

Умови Тегерана

Під час відкритого засідання парламенту Галібаф сказав, що Тегеран не залишатиметься у стані «ні війни, ні миру». За його словами, Ірану не має значення, чи обере Вашингтон переговори або війну.

Він також заявив, що шлях до угоди буде відкритий, якщо США погодяться на сім умов Ірану. Зміст цих умов у матеріалі не наводиться.

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Сигнали з Вашингтона

Reuters із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників повідомило, що президент США Дональд Трамп останніми днями говорив радникам про можливість утриматися від нових ударів по Ірану. Умовою для цього він назвав відсутність нових провокацій з боку Тегерана або підтримуваних Іраном єменських хуситів.

За даними агентства, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликали Трампа не відновлювати атаки на Іран. Reuters також писало, що американські військові готові до ескалації за потреби, а третій авіаносець прямує до Близького Сходу для заміни одного з двох кораблів, які вже перебувають у регіоні.

NDTV World зазначає, що США та Ізраїль почали спільні удари по Ірану 28 лютого, а 17 червня Трамп і президент Ірану Масуд Пезешкіан підписали угоду про припинення бойових дій. 8 липня Трамп заявив, що домовленість завершилася, а Тегеран через тиждень призупинив дію меморандуму, звинувативши Вашингтон у порушенні зобов’язань.

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