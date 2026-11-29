«Галл Сіті» здобув виїзну перемогу над «Крістал Пелас» із рахунком 3:2 на стадіоні «Селгерст Парк». Для «Крістал Пелас» ця поразка стала шостою поспіль у Прем’єр-лізі, а новий головний тренер Томас Франк досі не має перемог у чемпіонаті.

Три голи Галл Сіті

Як повідомляє Cyprus Mail, рахунок на 38-й хвилині відкрив Олі Макберні, який головою замкнув подачу з кутового у виконанні Рігана Слейтера. Цей м’яч став для Макберні п’ятим у сезоні.

Через три хвилини після початку другого тайму Сорба Томас закрутив м’яч у ворота та забив свій перший гол за «Галл Сіті». VAR перевірив епізод після того, як захисник «Крістал Пелас» Оскар Мінгеса впав, тримаючись за обличчя, однак контакт був мінімальним.

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Господарі скоротили відставання наприкінці

На 80-й хвилині Слейтер довів рахунок до 3:0, пробивши низом із-за меж штрафного майданчика після передачі Макберні зовнішньою стороною стопи. «Крістал Пелас» зумів забити двічі наприкінці зустрічі: Йорген Странд Ларсен відзначився на 90-й хвилині після того, як воротар Константінос Цолакіс не втримав його удар, а Адам Вортон забив у компенсований час ударом крізь скупчення гравців.

«Галл Сіті» здобув четверту перемогу в лізі цього сезону та піднявся на дев’яту позицію. Тижнем раніше команда перервала серію з восьми поразок, обігравши «Брайтон». «Крістал Пелас» має сім очок після 12 матчів і не перемагав у лізі від гри з «Ноттінгем Форест» 11 жовтня.

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