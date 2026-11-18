Люк Гамфріс і Майкл ван Гервен пробилися до 1/8 фіналу Grand Slam of Darts, вигравши заключні матчі групового етапу. Про це повідомляє BBC Sport.

Гамфріс переміг Каллена

Другий сіяний турніру Люк Гамфріс переміг англійця Джо Каллена з рахунком 5:2. Каллен показав вищий середній набір — 103,22 проти 98,67 у Гамфріса, однак поступився в матчі.

У наступному раунді колишній чемпіон світу зіграє зі співвітчизником Томом Сайксом. Сайкс, який є найнижче рейтингованим учасником серед тих, хто залишився в турнірі, очолив групу J після перемоги над Кшиштофом Ратайським з рахунком 5:1.

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Ван Гервен зіграє проти Вейда

Майкл ван Гервен у напруженому матчі обіграв шведа Джеффрі де Граафа з рахунком 5:4. За рахунку 4:3 нідерландець не реалізував кілька дротиків на матч, що дозволило суперникові зрівняти рахунок і перевести гру у вирішальний лег. Ван Гервен зібрався в останньому легу, здобув перемогу та вийшов до 1/8 фіналу.

У 1/8 фіналу ван Гервен зустрінеться з Джеймсом Вейдом, який переміг Рікі Еванса з рахунком 5:0. До стадії плей-оф також вийшли Гіан ван Вен і Нейтан Аспінолл, які відповідно обіграли Бредлі Брукса з рахунком 5:2 та Карела Седлачека — 5:0.

«Це взагалі не була хороша гра. Ми обидва перебували під тиском, і це не пішло нам на користь», — сказав ван Гервен. За його словами, його засмучує, що він не зміг показати рівень, на який здатен.

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