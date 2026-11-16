Гамільтон закликав Формулу-1 прискорити зміни для інклюзії — The Guardian

Семикратний чемпіон світу Льюїс Гамільтон закликав Формулу-1, Міжнародну автомобільну федерацію та команди активніше працювати над різноманіттям і рівністю під час найму. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на новий звіт фонду гонщика Mission 44 під назвою Igniting Inclusion.

Гамільтон заявив, що спорт надихає мільйони молодих людей, однак самого натхнення недостатньо без реальних можливостей для початку кар’єри. На його думку, майбутнє Формули-1 залежить від того, чи зможе вона відкрити доступ до професії для талановитих людей із недостатньо представлених груп.

Пропозиції звіту

У звіті запропоновано, щоб команди, Формула-1 та Міжнародна автомобільна федерація щороку подавали дані про людей, які починають працювати у спорті, залишають його або отримують підвищення. Таку інформацію пропонують збирати за статтю, етнічним походженням і соціально-економічним статусом, а незалежний партнер мав би публікувати загальну картину для всієї серії.

Також автори документа закликали ці структури інвестувати 50 млн фунтів стерлінгів протягом п’яти років, щоб допомогти молодим людям із недостатньо представлених груп розпочати кар’єру в автоспорті. Нові посади, створені в межах цієї ініціативи, пропонують не враховувати в обмеженні витрат команд. Окремо команди мають щороку публікувати кількість оплачуваних і доступних місць для молодих людей на початку кар’єри.

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Прогрес і прогалини

Гамільтон визнав, що з 2021 року у Формулі-1 відбулися певні зміни. Зокрема, Міжнародна автомобільна федерація, Формула-1 та всі 11 команд підписали хартію з питань різноманіття та інклюзії. Серія також продовжила інженерну стипендіальну програму, виділивши на неї 2,4 млн фунтів стерлінгів на три роки, а її освітніми програмами скористалися понад 500 тисяч молодих людей із 71 країни.

Водночас Igniting Inclusion вказує, що Формула-1 досі не веде облік, який давав би змогу оцінити, чи стало більше представників недостатньо представлених груп працювати в спорті порівняно з 2021 роком. Опитування 3 тисяч уболівальників у Великій Британії, США та Бразилії показало: 80% респондентів вважають, що ширше представництво допоможе Формулі-1 залучати фанатів і спонсорів, а 64% переконані, що керівництво серії має робити більше для інклюзії.

Фонд Mission 44, заснований Гамільтоном у 2021 році, підтримує школярів, які стикаються з бідністю та браком рольових моделей, і заохочує їх до здобуття навичок у науці, технологіях, інженерії та математиці, а також до кар’єри в автоспорті. Від часу першого звіту Комісії Гамільтона гонщик інвестував у проєкт 20 млн фунтів стерлінгів.

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