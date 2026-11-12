Гана перемогла Сомалі 2:0 у відборі на Кубок африканських націй — BBC Sport

Збірна Гани у Секонді-Такораді перемогла Сомалі з рахунком 2:0 у кваліфікації Кубка африканських націй 2027. Це перші очки ганської команди у групі C після поразок у двох стартових матчах від Кот-д’Івуару та Гамбії, повідомляє BBC Sport.

Нереалізований пенальті та два голи

Господарі могли вийти вперед уже на 14-й хвилині: Аліду Сейду збили у штрафному майданчику, однак воротар сомалійців Ібрагім Хусейн відбив пенальті Джордана Аю.

Рахунок було відкрито в компенсований до першого тайму час. Мохаммед Салісу після подачі кутового Мохаммеда Кудуса головою скинув м’яч уздовж воріт, а Йонас Аджетей забив із шести ярдів. Невдовзі після години гри перевагу Гани подвоїв Фелікс Афена-Ґ'ян: його удар зсередини штрафного майданчика пройшов під Хусейном і перетнув лінію воріт.

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Становище у групі

Після цієї перемоги чотириразові чемпіони Африки відстають на три очки від Кот-д’Івуару та Гамбії. Ці збірні мали зіграти в Буаке того ж дня.

Перед листопадовими матчами тренер збірної Гани Карлуш Кейруш залишив посаду за взаємною згодою сторін. На матчі проти Сомалі тимчасово команду очолив наставник жіночої збірної Гани Кім Б’єркегрен.

В іншому матчі кваліфікації ДР Конго обіграла Сьєрра-Леоне з рахунком 3:1. Автором першого гола став нападник «Ньюкасл Юнайтед» Йоан Вісса, а конголезці з дев’ятьма очками очолили групу E.

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