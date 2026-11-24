Британська яхтсменка Ганна Міллс залишить команду Emirates GBR і стане кермувальницею та керівницею нової команди Об’єднаних Арабських Еміратів у вітрильній лізі SailGP. Команда ОАЕ дебютує в змаганнях у січні 2027 року, а кількість учасників серії наступного сезону зросте до 14, повідомляє Channel NewsAsia.

Зміна ролі Міллс

38-річна Міллс провела п’ять сезонів у британській команді Бена Ейнслі, де була стратегинею на катамарані F50. Вона має дві олімпійські золоті медалі та одну срібну, а також допомогла Великій Британії здобути чемпіонський титул SailGP торік.

Міллс заявила, що давно прагнула такої можливості, й висловила сподівання, що її нова роль надихне інших жінок і молодих яхтсменів розвиватися та досягати своїх амбіцій.

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Команда ОАЕ

Власниками команди ОАЕ є бізнесмен і яхтсмен Кріс Бейк та Mubadala Capital — підрозділ з управління активами Mubadala Investment Company з Абу-Дабі. У 2024 році Mubadala Capital придбала бразильську команду SailGP. Бейк також є співвласником британської команди.

Стратегинею Emirates GBR замість Міллс стане спортсменка з фойлінгу Джеміма Лайнс. Її дебют має відбутися цими вихідними в Абу-Дабі, де у фіналі сезону 2026 року визначать чемпіонів, а переможець отримає приз у 2 млн доларів.

SailGP заснували 2019 року ветеран Кубка Америки Рассел Куттс і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон. У глобальній серії змагаються команди з Австралії, Бразилії, Великої Британії, Канади, Данії, Франції, Німеччини, Італії, Нової Зеландії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та США.

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