Гардік Пандья перейшов до Пенджаб Кінгз в обмін на Аршдіпа — Channel NewsAsia

В Індії клуб «Мумбаї Індіанс» обміняв свого капітана Гардіка Пандью до «Пенджаб Кінгз» на ліворукого швидкого боулера Аршдіпа Сінгха перед наступним сезоном Індійської прем’єр-ліги з крикету. Про угоду повідомили організатори турніру IPL.

Обмін між клубами

Як повідомляє Channel NewsAsia, Пандья є капітаном «Мумбаї Індіанс» із 2024 року. Універсал виграв чотири титули IPL за два періоди виступів у складі п’ятиразових чемпіонів турніру.

Також Пандья протягом двох сезонів очолював «Гуджарат Тайтанс». Під його керівництвом команда здобула титул IPL у своєму дебютному сезоні 2022 року.

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Аршдіп у складі Мумбаї

Аршдіп провів у «Пенджаб Кінгз» вісім сезонів. У «Мумбаї Індіанс» він гратиме разом із Джаспрітом Бумрою в атаці швидких боулерів команди.

Кінцевий термін подання клубами списків утриманих і відпущених гравців встановили на 17 листопада. Мініаукціон IPL запланували на 16 грудня в Гоа. Розклад 20-го сезону організатори ще не оголосили, однак його проведення очікують із березня до травня 2027 року.

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