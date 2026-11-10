Garmin і Waze додали відображення велосипедистів у застосунку Waze — Electrek

Garmin і Waze додали функцію, що дає змогу велосипедистам із сумісними пристроями Garmin відображатися у застосунку Waze для водіїв поблизу. Як повідомляє Electrek, велосипедист позначатиметься рухомою іконкою в реальному часі.

Як працюватиме інтеграція

Для роботи функції велосипедист має використовувати сумісний велокомп’ютер Garmin Edge або смартгодинник Garmin. Геолокація передається через сервіс Garmin LiveTrack і може відображатися водіям, які користуються Waze.

Опцію потрібно активувати в застосунку Garmin Connect. Вона запускатиметься, коли користувач починає активність для їзди на велосипеді просто неба. У Garmin заявили, що передавання геолокації є тимчасовим і діє лише протягом сесії, а особисті дані велосипедиста у Waze не показуватимуться.

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Умови для користувачів

LiveTrack є безплатною функцією для власників сумісних пристроїв Garmin. Раніше вона давала змогу ділитися з друзями та родичами поточним місцезнаходженням, швидкістю, маршрутом та іншими даними про поїздку. Інтеграція з Waze розширює можливість передавати геолокацію водіям поблизу, які використовують цей застосунок.

Функція залежить від двох умов: велосипедист має їхати із сумісним пристроєм Garmin, а водій — користуватися Waze. За оцінкою Electrek, попередження може бути корисним у темну пору доби, за поганої видимості, на вузьких дорогах або перед поворотами з обмеженим оглядом.

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