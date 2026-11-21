Нападник «Баварії» та збірної Англії Гаррі Кейн, за даними Sky Sports News, має пропустити три місяці через травму гомілкостопа. Ушкодження він отримав у п’ятничному матчі Бундесліги проти «Кельна».

Заміна на початку гри

У повідомленні зазначено, що форвард залишив поле вже на 20-й хвилині зустрічі. Sky Sports News опублікував цю інформацію 20 листопада 2026 року як термінове повідомлення.

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Останні досягнення футболіста

Травма сталася через кілька днів після того, як Кейн став рекордсменом збірної Англії за кількістю матчів. У матеріалі його також названо капітаном англійської національної команди.

Раніше цього місяця Кейн здобув нагороду «Золотий м’яч». За формулюванням Sky Sports News, футболіст має пропустити три місяці через ушкодження гомілкостопа, отримане у грі проти «Кельна». Видання повідомило, що оновлюватиме матеріал у міру появи нових деталей.

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