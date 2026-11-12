Гаррі Кейн встановив рекорд чоловічої збірної Англії за матчами — The Guardian

Футболіст Гаррі Кейн вийшов у стартовому складі збірної Англії на матч Ліги націй проти Хорватії на стадіоні «Вемблі» в Англії та провів 126-й матч за національну команду. Він одноосібно встановив рекорд чоловічої збірної Англії за кількістю матчів, випередивши Пітера Шилтона, повідомляє The Guardian.

Рекорд за матчами

Минулого місяця Кейн зрівнявся зі Шилтоном за кількістю матчів за збірну Англії, провівши 125-ту гру. Нападник дебютував у національній команді в березні 2015 року.

На час рекордного матчу 33-річний Кейн забив 91 гол за збірну. Наприкінці вересня та на початку жовтня він відзначився шістьма м'ячами у чотирьох іграх. Другим у списку найкращих бомбардирів чоловічої збірної Англії є Вейн Руні з 53 голами.

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Інші досягнення

Рекорд за матчами Кейн встановив через два з половиною тижні після здобуття «Золотого м'яча». Нагороду він отримав за сезон 2025–26, у якому забив 61 гол у 51 матчі за «Баварію» та допоміг збірній Англії дійти до півфіналу чемпіонату світу.

Сім футболісток збірної Англії провели більше матчів, ніж Кейн. Список очолює Фара Вільямс, яка зіграла 172 матчі. Кейн сказав, що прагне встановити планку, яку його партнерам буде складно перевершити: Деклан Райс має 80 матчів у 27 років, а Джуд Беллінгем — 60 у 23 роки.

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