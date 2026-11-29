У Шотландії «Гартс» удома переміг «Селтік» з рахунком 3:1 у матчі шотландської Прем’єр-ліги на стадіоні «Тайнкасл Парк». Поразка не дозволила «Селтіку» повернутися на першу позицію турнірної таблиці. Про це повідомляє Sky Sports.

Три голи після перерви

«Селтік» вийшов уперед на 57-й хвилині завдяки голу Каміло Дурана, який став для нього 16-м у сезоні. Втім, уже через дві хвилини П’єр Ландрі Каборе зрівняв рахунок: після заблокованого удару Жорді Альтени м’яч дістався Сабаха Керйоти, який віддав передачу Каборе.

На 67-й хвилині Джош Макпейк асистував Клаудіу Бразі, який вивів «Гартс» уперед. На 75-й хвилині Макпейк забив третій м’яч господарів ударом приблизно з 25 ярдів, який голкіпер «Селтіка» Сем Джонстон не зміг відбити.

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VAR і зупинка гри

На 17-й хвилині арбітр Нік Волш переглянув епізод за участю Люка Маккована та Альтени після втручання VAR, але не призначив пенальті на користь «Селтіка».

У другому таймі гру ненадовго зупинили через повідомлення про ймовірний расистський жест уболівальника «Гартса» на адресу вінгера «Селтіка» Хенджуна Яна. «Гартс» заявив, що вболівальника ідентифікували та заарештували.

Після цього результату «Гартс» піднявся на третє місце та скоротив відставання від «Селтіка» до восьми очок. «Селтік» відстає від «Рейнджерс», який зберіг лідерство, на два очки.

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