«Гартс» на виїзді переміг «Данді» з рахунком 8:0 у матчі шотландської Прем’єр-ліги на стадіоні «Денс Парк» у Данді, Шотландія. Команда з Единбурга забила по чотири м’ячі в кожному таймі, а «Данді» з 56-ї хвилини грав у меншості після вилучення Оуена Бевана.

Як повідомляє Sky Sports, «Гартс» перервав серію з трьох поразок поспіль. Це найбільша перемога клубу у найвищому дивізіоні Шотландії з 1957 року.

Чотири голи до перерви

Рахунок на 23-й хвилині відкрив Сабах Керджота. За дві хвилини П’єр Ландрі Каборе подвоїв перевагу гостей, а на 32-й хвилині оформив дубль після передачі з лівого флангу. Четвертий м’яч на 40-й хвилині «Данді» пропустив після рикошету від Райана Фіннігана, якому записали автогол.

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До перерви господарі мали нагоду скоротити відставання: Вестлі після штрафного удару Райлі влучив головою у поперечину.

Вилучення та ще чотири м’ячі

На початку другого тайму «Гартс» забив уп’яте, однак гол Клаудіу Браги скасували після перевірки VAR через гру рукою. Невдовзі Беван отримав пряму червону картку за фол проти Браги.

На 72-й хвилині Брага все ж відзначився, а потім забили Сабрі Гендуз, Керджота та Стюарт Фіндлі. Керджота, як і Каборе, завершив матч із двома голами. Завдяки перемозі «Гартс» наблизився на одне очко до «Фолкерка», який посідає третє місце.

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