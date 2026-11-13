Гассет заперечив повідомлення про відхід з Білого дому — CNBC

У США директор Національної економічної ради Кевін Гассет у п’ятницю заперечив повідомлення про те, що він нібито має залишити Білий дім протягом найближчих тижнів. Його заява стосувалася інформації про можливий відхід з адміністрації президента США.

Заперечення Гассета

У текстовому повідомленні журналістові Імону Джейверсу Гассет заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє CNBC.

У публікації зазначається, що Гассет очолює Національну економічну раду США. Він відповів на повідомлення про те, що його відхід із Білого дому очікується в найближчі тижні.

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Деталі публікації

CNBC опублікував інформацію 13 листопада 2026 року як термінове повідомлення. Матеріал вийшов о 14:43 за східним часом США.

Також у публікації наведено світлину Гассета, зроблену 6 листопада під час його інтерв’ю в кімнаті для брифінгів Джеймса С. Брейді у Білому домі у Вашингтоні. Джерело не наводить інших подробиць щодо повідомлення, яке він заперечив.

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