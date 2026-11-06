Гаутенг готує 80 дорожніх інспекторів до контролю за обігом алкоголю — TimesLIVE

Влада провінції Гаутенг у ПАР готує 80 дорожніх інспекторів для роботи з контролю за обігом алкоголю. Програма має посилити протидію незаконній торгівлі спиртним, уживанню алкоголю неповнолітніми, а також злочинам і насильству, пов’язаним з алкоголем. Як повідомляє TimesLIVE, підготовка відбувається напередодні вечірок після завершення навчального року та святкового сезону.

Контроль за обігом алкоголю

Цього тижня дорожні інспектори проходять навчання, щоб працювати інспекторами з контролю за обігом алкоголю при Раді з питань алкоголю Гаутенгу. Влада розраховує, що це посилить спроможність провінції контролювати дотримання законодавства у цій сфері.

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Керівник департаменту економічного розвитку Гаутенгу Мотлатжо Мохолва заявив, що ініціатива має поєднати підтримку легального бізнесу та створення економічних можливостей із безпекою споживачів і громад. Він також наголосив на необхідності перевіряти, чи дотримуються заклади, що продають алкоголь, умов ліцензування та відповідально ведуть діяльність.

Підготовка до святкового сезону

Департамент громадської безпеки назвав програму початком кампанії готовності Гаутенгу до святкового сезону. Її мета — домогтися, щоб продавці алкоголю діяли в межах закону, а громади були захищені від ризиків, пов’язаних із недотриманням правил та безвідповідальною торгівлею спиртним.

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